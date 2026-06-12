© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comAdobe übertrifft die Erwartungen und hebt den Ausblick an. Trotzdem stürzt die Aktie ab. Die Angst geht um, dass Softwareunternehmen durch KI ersetzt werden. Und eine Personalie befeuert das besonders. Adobe hat eigentlich alles geliefert, was Anleger sehen wollen: Rekordumsatz, mehr Gewinn als erwartet und sogar eine angehobene Prognose. Doch die Aktie rutschte nachbörslich deutlich ab. An der Nasdaq verlor die Aktie zeitweise mehr als 5,5 Prozent und fiel auf 206,67 US-Dollar. Im zweiten Quartal erzielte der Softwarekonzern einen bereinigten Gewinn von 5,96 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 6,62 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Barron's nur 5,82 US-Dollar Gewinn je Aktie …
Enthaltene Werte: US00724F1012Den vollständigen Artikel lesen
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