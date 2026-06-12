Der DAX hat am Donnerstag ins Plus drehen können. Aus dem Handel ging er am Ende 0,1 Prozent höher als zur Wochenmitte bei 24.209,71 Punkten. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 1,6 Prozent im Plus bei 24.608 Punkten.Im Fokus bleibt weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump hat erneut die Aussicht auf eine baldige Einigung im Konflikt mit dem Iran bekräftigt. Im Weißen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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