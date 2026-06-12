London/Harwich/Eveleigh - Mit einer riesigen schwimmenden Powerbank will ein britischen Konsortium unter der Leitung von Elire Maritime die Emissionen in Häfen drastisch reduzieren. Auf der Plattform, die aus drei sechseckigen Modulen mit einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern besteht, befinden sich mehrere Brennstoffzellen, die eine Leistung von insgesamt 1,3 Megawatt haben. Der Strom, den sie erzeugen, wird in einem Batterieblock gewissermassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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