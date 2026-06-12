SpaceX macht nicht besonders viel Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen. Dennoch legt das Unternehmen den bisher größten Börsengang hin - und macht CEO Elon Musk damit zum ersten Billionär. Der Rekord-Börsengang von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist unter Dach und Fach. SpaceX bestätigte den Verkauf von rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar - und nimmt damit rund 75 Milliarden Dollar (64,8 Milliarden Euro) ein. Beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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