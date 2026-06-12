Nachdem zu Wochenbeginn noch ein kritischer Kommentar von Morgan Stanley zur Rüstungsbranche auch die Aktie von Rheinmetall belastet hatte, konnte das Papier zuletzt wieder zulegen. Das Unternehmen selbst gibt ebenfalls weiter Gas. Wie zuletzt bekannt wurde, schmiedet man mit OHB eine Kooperation für ein Militärprojekt.• Rheinmetall und OHB gründen das Joint Venture OHB Rheinmetall Space Networks GmbH mit Sitz in Bremen.• Das Gemeinschaftsunternehmen übernimmt Entwicklung, Integration, Lieferung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär