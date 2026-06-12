Beim DAX-Konzern rückt eine richtungsweisende Entscheidung in der Causa Glyphosat immer näher. Im Vorfeld der Entscheidung des Obersten US-Gerichtshof (Supreme Court) haben die Analysten von Berenberg den Titel erneut unter die Lupe genommen und die Schätzungen für das Traditionsunternehmen leicht erhöht.Die minimalen Anpassungen der Prognosen begründet Analyst Sebastian Bray mit einer verbesserten Profitabilität in der Pharma-Sparte sowie positive Entwicklungen von der Währungsseite. Das Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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