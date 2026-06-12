© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhotoSpaceX sammelt 75 Milliarden US-Dollar ein und wird mit rund 1,8 Billionen US-Dollar bewertet. Damit legt Elon Musks Raumfahrtunternehmen den größten Börsengang der Geschichte hin.Es ist der Börsengang, auf den die Wall Street seit Jahren gewartet hat. SpaceX sammelt bei seinem IPO 75 Milliarden US-Dollar ein und übertrifft damit alles, was der Kapitalmarkt bisher gesehen hat. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter, der Börsengang von Saudi Aramco im Jahr 2019, brachte rund 29,4 Milliarden US-Dollar ein. SpaceX ist somit mehr als doppelt so groß. Der Raketen-, Satelliten- und KI-Konzern platzierte Bloomberg zufolge 555,6 Millionen Aktien zu je 135 US-Dollar. Damit kommt das Unternehmen …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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