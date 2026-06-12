Zürich - Die wichtigsten Devisenpaare notieren am Freitagmorgen in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Der Fokus der Anleger liegt zunächst auf dem jüngsten Rückzug von Donald Trump im Konflikt mit dem Iran und dem bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Dieser könnte den US-Dollar wegen Mittelzuflüssen stützen. Im frühen Handel gab es bis dato allerdings kaum Bewegung. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9211 mehr oder weniger auf der Stelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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