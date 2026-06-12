Die Sandisk-Aktie hat gestern um rund +15% zugelegt und dabei erneut ein neues Allzeithoch markiert. Damit setzt die Halbleiter-Aktie ihre außergewöhnlich starke Rallye eindrucksvoll fort und gewinnt weiter an Momentum. Vor allem die anhaltende Stärke im Chip- und Technologiesektor sorgt derzeit für kräftige Kursbewegungen. Trotz der bereits massiven Kursgewinne zeigen sich bislang kaum größere Schwächesignale im Chartbild. Wie es für den Preis der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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