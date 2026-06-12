Mit einem Anteil von knapp 14 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stellen nachwachsende Rohstoffe ein bedeutendes Standbein für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland dar. Die Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe (NawaRo) in Deutschland umfasste 2025 2,27 Millionen Hektar. Die Anbaufläche sank um zwei Prozent geringfügig unter das Niveau des Vorjahres. Auch bei Betrachtung der gesamten Dekade ist ein leichter Abwärtstrend erkennbar. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) erhebt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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