Die Aktie von Munich Re steht weiter im Spannungsfeld aus günstiger Bewertung, attraktiver Dividende und wachsendem Preisdruck in der Rückversicherung. Eine aktuelle Einschätzung von Jefferies zeigt nun: Für eine spürbare Trendwende am Markt bräuchte es einen sehr großen Schadenfall.Das Wichtigste kurz und knapp• Preisdruck hält an: Bei den Juni-Erneuerungen fielen die Preise in der Sach-Katastrophen-Rückversicherung um 15 bis 20 Prozent.• Hohe Schwelle: Laut Jefferies wäre wohl ein Schadenereignis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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