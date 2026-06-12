Alibaba greift nach dem Lebensmittellieferanten Pupu und ist bereit, umgerechnet 1,5 Milliarden US-Dollar für diesen auf den Tisch zu legen. Diese News könnten erklären, weshalb die Papiere des E-Commerce-Riesen in den vergangenen Tagen deutlich stärker gefallen sind als der Hang Seng.• Alibaba sorgt mit einem möglichen Zukauf für Bewegung im chinesischen Online-Handel und steht damit im Fokus der Anleger.• Die Börse reagiert vor allem auf mögliche Folgen für den Wettbewerb, nicht nur auf den Kaufpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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