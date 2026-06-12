© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USANvidia wirbt in China bereits für seinen neuen Vera-Prozessor. Erste Kunden testen die Technik - und der Konzern hofft auf ein Milliardengeschäft.Nvidia treibt die Einführung seines neuen Vera-Prozessors in China voran. Wie mit den Gesprächen vertraute Personen gegenüber Reuters berichteten, hat Nvidia chinesischen Kunden mitgeteilt, dass die neue Zentraleinheit für KI-Rechenzentren bereits ab August verfügbar sein könnte. Demnach können Interessenten schon jetzt Bestellungen vorbereiten. Der Schritt zeigt, wie schnell Nvidia auf neue Produkte setzt, um seine Position im wichtigen chinesischen Markt zu stärken. Dort leidet das Unternehmen seit Monaten unter stockenden Auslieferungen seines …
Enthaltene Werte: US0079031078,US4581401001,US67066G1040,US01609W1027Den vollständigen Artikel lesen
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