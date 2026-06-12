Die europäischen Energiemärkte verbrachten einen weiteren Monat im Spannungsfeld zwischen diplomatischer Hoffnung und einer unveränderten, eingeschränkten physischen Realität. Die Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus beherrschte die Stimmung, doch faktisch blieb die Meerenge geschlossen, und das Angebot aus dem Golf lag weiterhin weit unter dem Vorkriegsniveau. Die fehlenden 100 LNG-Ladungen pro Monat aus der katarischen Produktion machen sich weiterhin bemerkbar, ebenso wie die weltweiten Rohölvorräte, die im März um 129 Millionen Barrel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland