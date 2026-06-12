Der US-amerikanische Pharma-Riese Pfizer hat große Investitionspläne für Deutschland. Doch diese stehen nun offenbar auf dem Prüfstand. Der Grund dafür sind die geplanten härteren Sparvorgaben in der Bundesrepublik, auf die bereits auch schon die Pharma-Konzerne Eli Lilly und Boehringer Ingelheim reagiert haben.In einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, kritisiert Vorstandschef Albert Bourla die Pläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und zieht seine Teilnahme an einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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