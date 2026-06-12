Wien (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht - der Einlagesatz liegt nun bei 2,25%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch wenn die EZB weiterhin datengetrieben agiere und von Sitzung zu Sitzung entscheide, schließe die EZB weitere Leitzinserhöhungen nicht aus. "Es kommt, wie es kommt", so Lagarde. Die Erwartung der Analysten, dass sich die EZB eher auf der vorsichtigeren Seite präsentieren werde, sähen sie als bestätigt an, was sich auch an den Rückgängen entlang der Zinskurven zeige. Die neuen Prognosen der EZB seien wie erwartet bei der Inflation nach oben und beim Wachstum nach unten revidiert worden - das Ausmaß der Revisionen erscheine den Analysten jedoch nicht als alarmierend. (Ausgabe vom 11.06.2026) (12.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de