Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat auf ihrer heutigen Sitzung wie erwartet eine Zinsanhebung beschlossen, um den Inflationsrisiken durch den andauernden Iran-Konflikt zu begegnen, so die Analysten der Nord LB.Alle Leitzinsen seien um jeweils 25 Basispunkte erhöht worden, der relevante Einlagesatz werde somit auf 2,25% angehoben. Diese Entscheidung habe sich nach den Kommentaren von EZB-Verantwortlichen in den vergangenen Wochen angekündigt, und auch die Märkte sowie Volkswirte hätten im Vorfeld mit einem Zinsschritt in dieser Größenordnung gerechnet. Entsprechend seien auch die Marktreaktionen ausgefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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