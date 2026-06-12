Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce erhält frischen Rückenwind von Analystenseite. Die Privatbank Berenberg hat die Aktie am Freitagmorgen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel deutlich angehoben. Analyst George McWhirter setzt in einer Branchenstudie gezielt auf die Defensivqualitäten der Briten und ihre starke Marktposition im Bereich der Großraumflugzeuge.• Berenberg stuft von "Halten" auf "Kaufen" hoch.• Kursziel steigt von 1.270 auf 1.430 Pence.• Aktie steigt um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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