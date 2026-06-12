Entrix übernimmt die Vermarkung und KI-basierte Optimierung einer sogenannten Grey-Co-Location-Anlage von Suntec. Diese Anlage umfasst ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 5,8 Megawatt und eine Batteriespeicher mit 6,35 Megawatt Leistung, die einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt nutzen. Der Speicher wird dabei als Graustromspeicher genutzt, was bedeutet, er nimmt Strom aus der Photovoltaik-Anlage, aber auch aus dem Netz auf. Entwickelt hat die Anlage Suntec. Die Photovoltaik-Anlage speist in der Anlagenkombination vorrangig ein. Der Batteriespeicher nutze dann die verbleibende Netzanschlusskapazität. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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