Gütersloh (ots) -- "FREIRAUM KUNST" vom 13. bis 28. Juni 2026 im Amtssitz des Bundespräsidenten- Bertelsmann unterstützt die Ausstellung mit einem Sponsoringbeitrag- Thomas Rabe: "Als Unternehmen, dessen Erfolg auf Kreativität beruht, liegt uns die Förderung von Kunst und Kultur am Herzen"Bertelsmann fördert mit einem Sponsoringbeitrag die Ausstellung "FREIRAUM KUNST", die die Akademie der Künste vom 13. bis 28. Juni 2026 im Schloss Bellevue realisiert. Unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entstand unmittelbar vor Beginn der Sanierungsarbeiten im Amtssitz des Bundespräsidenten eine einzigartige Pop-up-Galerie.Die Akademie der Künste nutzt die leeren Räume des Schlosses Bellevue als temporären Ausstellungsort. Die künstlerischen Arbeiten treten dabei in einen Dialog mit der Architektur, Geschichte und besonderen Atmosphäre des Gebäudes. Das Schloss selbst wird Teil der Inszenierung und eröffnet neue Perspektiven auf einen Ort, der normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Kunst erweitert unseren Blick auf die Welt. Sie inspiriert, regt zum Nachdenken an und schafft neue Zugänge zu Themen, die uns bewegen. Als Unternehmen, dessen Erfolg auf Kreativität und Ideenreichtum beruht, liegt uns die Förderung von Kunst und Kultur besonders am Herzen. Wir freuen uns, die Akademie der Künste bei dieser besonderen Initiative zu unterstützen."Das Sponsoring knüpft an das langjährige Kulturengagement von Bertelsmann an, das immer darauf abzielt, möglichst viele Menschen zu erreichen. Als kreatives Inhalte-Unternehmen mit über 190-jähriger Geschichte engagiert sich Bertelsmann auf verschiedenen Ebenen kulturell. Im Fokus der Culture@Bertelsmann-Initiative stehen die Unterstützung der kulturellen Vielfalt und der Erhalt bedeutender Kulturgüter. Ob Ausstellungen des Archivio Storico Ricordi, Lesungen des Literaturformats Das Blaue Sofa, Vorstellungen der UFA Filmnächte oder Kooperationen mit Kulturinstitutionen: Mit Culture@Bertelsmann wird Kultur einem breiten Publikum zugänglich gemacht.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMandy BerghoffPressesprecherin / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-78063mandy.berghoff@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6292995