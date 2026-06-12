Adobe liefert Rekorde, doch die Aktie bricht ein: Starke Zahlen, höhere Prognose - und trotzdem wächst an der Wall Street die Sorge, dass der Softwarekonzern im KI-Boom den Anschluss verlieren könnte. Im zweiten Quartal hat Adobe erneut bewiesen, wie profitabel das Softwaregeschäft des Konzerns ist. Der Umsatz erreichte einen Rekordwert, der Gewinn lag über den Erwartungen der Analysten und die Jahresprognose wurde angehoben. Dennoch reagierte die Börse enttäuscht: Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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