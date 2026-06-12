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Weltraum-Joint Venture von OHB und Helsing schlägt Brücke zu Start-ups - Allianz für Europas Raumfahrt entsteht



12.06.2026 / 10:31 CET/CEST

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Berlin, 12. Juni 2026. Aufbruchsstimmung im Helsing Chalet auf der ILA: Sieben innovative Raumfahrt-Start-ups und Mittelständler haben Absichtserklärungen (MoUs) mit dem Industriekonsortium rund um das Gemeinschaftsunternehmen KIRK (Künstliche Intelligenz und Raumfahrt-Kompetenz) unterzeichnet. Damit bringen sie ihre Technologien frühzeitig in eines der ambitioniertesten europäischen Vorhaben für weltraumgestützte Verteidigungs- und Aufklärungssysteme ein.



Die Vereinbarungen sind ein wichtiger nächster Schritt nach der Gründung des Joint Ventures KIRK durch Helsing und OHB sowie der erweiterten Partnerschaft mit Kongsberg Defence & Aerospace und HENSOLDT. Ziel ist es, die Innovationskraft des deutschen und europäischen New-Space-Ökosystems gezielt einzubinden und so den Aufbau einer technologisch führenden und global wettbewerbsfähigen Raumfahrtindustrie zu beschleunigen.



Im Zentrum steht ein klarer Ansatz: Die frühzeitige Integration marktreifer Lösungen von Start-ups und KMU soll Geschwindigkeit, technologische Souveränität und operative Leistungsfähigkeit entscheidend erhöhen.



Gundbert Scherf, Co-CEO und Co-Founder von Helsing, sagt: "Unser gemeinsames Ziel ist klar: Europa muss den Kampf um seine Souveränität im Orbit gewinnen. Dafür braucht es Erfahrung, die klügsten Köpfe, Innovationskraft und Agilität in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit."



Marco Fuchs, CEO der OHB SE, sagt: "Wer heute Geschwindigkeit und technologische Spitzenleistung erreichen will, muss die Innovationskraft von Start-ups konsequent einbinden. Genau das tun wir hier. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für ein starkes europäisches Raumfahrt-Ökosystem. Die Einbindung junger Technologieunternehmen von Beginn an ist der Schlüssel, um schnell einsatzfähige und zugleich hochinnovative Systeme zu entwickeln. Das stärkt Europas Souveränität im Weltraum nachhaltig."



Breites Bündnis für Innovation



Die unterzeichneten Absichtserklärungen bringen komplementäre Kompetenzen aus dem New-Space-Sektor zusammen. Die Kooperationen von OHB sind mit ConstellR, Rocket Factory Augsburg (RFA) und Marble Imaging getroffen.



Kooperationen von Helsing umfassen DMI und TerraLens. Helsing und OHB Digital vereinbarten eine Zusammenarbeit mit LiveEO.



Darüber hinaus unterzeichneten ISAR Aerospace und Kongsberg eine Vereinbarung.



Schneller, präziser, souveräner



Durch die Bündelung von etablierten Industriepartnern und agilen New-Space-Unternehmen entsteht ein leistungsfähiges Netzwerk, das die besten verfügbaren Technologien zusammenführt. Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die schnell einsatzbereit, hochzuverlässig und wirtschaftlich effizient sind. Der Ansatz ist klar: Die "Besten der Besten" werden unter dem Dach des Konsortiums vereint, um die Leistungsfähigkeit moderner weltraumgestützter Systeme entscheidend zu steigern. Für Anwender bedeutet das einen konkreten Mehrwert: bessere Daten, kürzere Reaktionszeiten und höhere Sicherheit.



Gleichzeitig ist die Initiative ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem starken nationalen und europäischen Raumfahrtökosystem. Sie zahlt direkt auf das Ziel ein, Deutschland als führende Space Power innerhalb Europas zu etablieren



Mit den heutigen Unterzeichnungen setzt das KIRK-Joint Venture ein klares Signal: Die Zukunft der Raumfahrt entsteht im Zusammenspiel von industrieller Stärke und unternehmerischer Innovation.





Kontakt:



Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de



Investoren und Analysten:

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Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

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