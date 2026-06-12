Die OHB-Aktie sprang am gestrigen Donnerstag um +10% nach oben und kletterte damit wieder über die Marke von 400 €. Was steckt hinter dem Kurssprung des deutschen Raumfahrtunternehmens und können Anleger nun mit weiteren Kursgewinnen rechnen? Zwei gute Nachrichten Es gibt aktuell zwei gute Nachrichten von OHB. Die erste ist die offizielle Gründung des angekündigten Rüstungs-Joint-Ventures mit Rheinmetall. OHB und der DAX-Rüstungskonzern gaben bekannt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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