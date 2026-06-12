Luzern - Die Suva senkt die Prämien im nächsten Jahr in der Berufsunfallversicherung um 0,8 Prozent und in der Nichtberufsunfallversicherung um 0,7 Prozent. Die Prämien blieben damit auf historischem tiefem Niveau, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Neben tieferen Prämien erhalten die Versicherten erneut eine Rückerstattung von 20 Prozent der Nettoprämien in der Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung. Dies entspricht gemäss Mitteilung einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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