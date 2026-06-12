SpaceX hat es geschafft: Mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar hat Elon Musks Raumfahrtunternehmen das größte Börsendebüt aller Zeiten hingelegt. Das Mega-IPO war vierfach überzeichnet. Heute folgt mit der Handelsaufnahme nun der finale Höhepunkt. So können Anleger die Wartezeit verkürzen.Die Nachfrage nach SpaceX-Aktien war und ist enorm: Wie Bloomberg berichtet, sollen allein Privatanleger Kaufaufträge im Volumen von mehr als 100 Milliarden Dollar abgegeben haben. Auch die für institutionelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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