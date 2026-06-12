© Foto: Jaque Silva - NurPhotoWer beim Börsengang des Space-Konzerns leer ausgeht, findet in der Branche jede Menge andere Kursraketen. Die sind im Vorfeld des Mega-IPO schon zweistellig abgehoben.Der bevorstehende Börsengang von SpaceX treibt die gesamte börsennotierte Raumfahrtbranche vor sich her. Virgin Galactic, Rocket Lab, AST SpaceMobile und Planet Labs legten am Donnerstag teils kräftig zu, weil Anleger vor dem SpaceX-Debüt noch schnell Sektorexposure aufbauen wollen. Zu den größten Gewinnern zählten auch die Papiere von York Space Systems, Viasat und Firefly. SpaceX strebt beim Börsengang eine Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar an. Das ist keine kleine Zahl. Sie ist groß genug, um die Wahrnehmung des …
Enthaltene Werte: US92552V1008,US75776W1036,US92766K4031,US7731211089,US31816X1063,US9870841007,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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