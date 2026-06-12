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WKN: A3D013 | ISIN: US75776W1036 | Ticker-Symbol: 2BD
Tradegate
12.06.26 | 13:31
14,970 Euro
+1,51 % +0,222
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
REDWIRE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REDWIRE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,80014,92013:34
14,78614,91413:34
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FIREFLY AEROSPACE
FIREFLY AEROSPACE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FIREFLY AEROSPACE INC34,840+2,44 %
REDWIRE CORPORATION14,970+1,51 %
ROCKET LAB CORPORATION103,40+4,23 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP180,00-100,00 %
VIASAT INC64,88+3,30 %
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC4,550-9,54 %
YORK SPACE SYSTEMS INC33,785-0,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.