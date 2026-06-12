Die Siemens-Energy-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert. Vom Allzeithoch aus verlor das Papier zeitweise mehr als -26% und gehörte damit zuletzt zu den schwächeren Werten im DAX. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate ist eine solche Korrektur zunächst nicht ungewöhnlich. Nun kommt es darauf an, dass die Aktie an einer wichtigen charttechnischen Unterstützung wieder Stabilität aufbaut. Wichtige Unterstützung sorgt für Gegenbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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