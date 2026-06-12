Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie anschauen - Kurz vor Rallye?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker-Symbol: MS51
Xetra
12.06.26 | 11:48
27,280 Euro
+7,15 % +1,820
Branche
Hardware
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
SUPER MICRO COMPUTER INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUPER MICRO COMPUTER INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,26027,32012:06
27,26027,32012:06
XTB
12.06.2026 11:13 Uhr
171 Leser
Artikel bewerten:
(0)

SMCI Aktie: 20 % Kurseinbruch nach 7-Milliarden-Dollar-Meldung - Jetzt günstig Aktien kaufen?

Der Serverhersteller Super Micro Computer sorgt für heftige Bewegung im Technologiesektor. Nach der Ankündigung einer massiven Kapitalbeschaffungsmaßnahme zur Bewältigung des KI-Booms geriet das Papier massiv unter Verkaufsdruck. Für Anleger, die im Bereich der künstlichen Intelligenz stark korrigierte Aktien kaufen möchten, stellt der aktuelle Kurssturz der SMCI Aktie eine wichtige Gelegenheit dar, das Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Verwässerung und prall gefüllten Auftragsbüchern neu zu bewerten.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -
Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.
© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
            Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen,
            bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen
            Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu
            verstehen sein kann.