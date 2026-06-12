Im zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans zum Ausbau des Stromnetzes hat die Bundesnetzagentur Ausbaumaßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber für die Zieljahre 2037 und 2045 gesammelt. Dazu kann die Öffentlichkeit bis zum 26. August Stellungnahmen einreichen. Die Bundesnetzagentur hat die Konsultation des zweiten Entwurfs des Netzentwicklungsplans zum Ausbau des Stromnetzes bis zu den Jahren 2037 und 2045 gestartet. "Eine sichere und zuverlässige Stromversorgung, gut vernetzt mit unseren europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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