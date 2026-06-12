Die Fußball WM 2026 ist mit einer farbenfrohen Show im Aztekenstadion gestartet. Während Shakira den offiziellen WM Song erstmals live präsentierte, rückten auch Adidas und Nike in den Fokus der Anleger. Auf dem Platz gewann Mexiko zum Auftakt 2:0 gegen Südafrika, daneben läuft der Kampf um Trikots, Markenmacht und Marktanteile.Shakira eröffnet die größte WM Mehr als 80000 Fans feierten im legendären Aztekenstadion den Auftakt der bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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