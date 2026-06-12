Das Handelsgeschehen am heutigen Freitag (12. Juni) steht ganz im Zeichen des Börsengangs von SpaceX. Es ist, wie kann es angesichts des Protagonisten auch nicht anders sein, der bislang größte Börsengang in der Geschichte. Über die Qualität des Unternehmens kann gestritten werden - das Drumherum des Börsengangs sucht hingegen seinesgleichen. Und so erwarten die meisten Marktakteure mit Beginn des offiziellen Handels einen satten Kurssprung in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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