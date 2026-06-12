Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

TORONTO, ONTARIO - 12. Juni 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von rund 3.300.050 C$ abgeschlossen hat (das "Angebot").

Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen insgesamt 5.077.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zum Preis von 0,65 C$ pro Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 3.300.050 C$ erzielt. Jede Einheit besteht aus einer stimmberechtigten Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 30 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie (jede eine "Warrant-Aktie") zum Ausübungspreis von 0,80 C$ pro Warrant-Aktie.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des Erwerbs weiterer Ausrüstung zum Verschluss von Bohrlöchern (Well-Plugging-Equipment), zur Unterstützung der geografischen Expansion der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in seinen ersten internationalen Markt sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden. Darüber hinaus hat Zefiro über seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin mehrere neue Unternehmenskunden innerhalb des Einsatz- und Geschäftsgebiets der zuvor erworbenen Viking-Ausrüstung gewonnen. Drei dieser Neukunden sind börsennotiert und haben eine kombinierte Marktkapitalisierung von über 140 Milliarden US$ (siehe Pressemitteilung vom 10. Juni 2026). Das Unternehmen wird einen Teil des Nettoerlöses möglicherweise auch für strategische Akquisitionsmöglichkeiten verwenden, die derzeit geprüft werden.

Das Unternehmen hat Vermittlern in Verbindung mit dem Angebot eine Barprovision im Gegenwert von 6 % des aufgenommenen Bruttoerlöses gezahlt und insgesamt 304.620 Broker-Warrants begeben. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 0,65 C$ ausgeübt werden.

Die Einheiten im Rahmen des Angebots werden Käufern außerhalb Kanadas im Einklang mit einer Ausnahme von der Prospektpflicht gemäß Abschnitt 2.3 der Ontario Securities Commission Rule 72-503 - Distributions Outside Canada angeboten und die Einheiten sind dementsprechend nicht an Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") oder gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und der geltenden Wertpapiergesetze einzelner Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Verpflichtungen zur Stilllegung von Anlagen strategisch anzugehen und Methanemissionen zu reduzieren. Mit voll integrierten Geschäftsaktivitäten quantifiziert Zefiro Emissionen aus dem Öl- und Gasbetrieb, bietet schlüsselfertige Stilllegungsdienste an und generiert CO2-Kompensationszertifikate. Das Lösungsangebot von Zefiro verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Erzeugung von kosteneffizienter und stabiler Energie bei gleichzeitiger Beseitigung von Umweltbelastungen. Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax Chief Executive Officer

Um nähere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die IR-Abteilung von Zefiro unter der Rufnummer 1 (800) 274-ZEFI (274-9334) oder per E-Mail an investor@zefiromethane.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: der beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen, unter anderem für den Erwerb von Ausrüstung für den Verschluss von Bohrungen und die geografische Expansion in den ersten internationalen Markt des Unternehmens; der Bewertung potenzieller Übernahmemöglichkeiten durch das Unternehmen sowie dem Zeitpunkt, den Bedingungen oder dem Abschluss solcher Transaktionen; und dem Erhalt erforderlicher behördlicher oder börslicher Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen als angemessen erachtet werden, darunter unter anderem: dass das Unternehmen den Nettoerlös aus dem Angebot wie derzeit vorgesehen verwenden wird; dass die Expansion des Unternehmens in seinen ersten internationalen Markt gemäß dem derzeit geplanten Zeitplan und zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen verlaufen wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, Akquisitionen zu akzeptablen Bedingungen zu identifizieren, zu verhandeln und (falls verfolgt) abzuschließen; und dass alle erforderlichen aufsichts- oder börsenrechtlichen Genehmigungen rechtzeitig und zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen eingeholt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Wesentliche Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, sind unter anderem: Änderungen der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Verwendung des Erlöses; die Unfähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Ausrüstung zum Verschluss von Bohrlöchern zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen zu beschaffen oder bereitzustellen; Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit der geografischen Expansion, einschließlich regulatorischer, genehmigungsrechtlicher und operativer Risiken in neuen Rechtsräumen; das Versäumnis, strategische Akquisitionen zu identifizieren, abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien, einschließlich Umweltvorschriften und Programmen für verwaiste Bohrlöcher; die allgemeine Wirtschafts-, marktbezogene und Branchenlage, einschließlich Rohstoffpreisschwankungen und des Zugangs zu Kapital; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen oder börslichen Genehmigungen zu erhalten.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf etwaige von Zefiro Methane Corp. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca/).

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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