Moskau/Kiew - Die ukrainische Armee hat mit ihren Drohnen mehrere Ziele auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim angegriffen. Danach wurde am Kraftwerk von Simferopol ein grosser Brand beobachtet, wie der proukrainische Telegramkanal «Krymskij Weter» berichtete. Am russischen Luftwaffenstützpunkt Saki gab es Flugabwehrfeuer. Explosionen seien auch in anderen Teilen der Halbinsel zu hören gewesen. Die russische Verwaltung äusserte sich nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab