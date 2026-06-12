Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. «Wir haben gerade eine grossartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt», behauptete Trump im Weissen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Auch die Islamische Republik spricht von einem möglichen bevorstehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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