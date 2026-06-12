Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Goldman Sachs Bank USA hat eine neue Anleihe (ISIN US38151LAJ98/ WKN A4EVZC) mit einem Volumen von bis zu 3,6 Milliarden US-Dollar emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe weise eine besondere Zinsstruktur auf: In der ersten Phase gelte ein fester Jahreszinssatz von 4,656%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Zu einem späteren Zeitpunkt während der Laufzeit werde der Zinssatz variabel und orientiere sich an der jeweils aktuellen Rendite der US-Staatsanleihe mit 3,75% Kupon und Fälligkeit am 30. April 2028, zuzüglich eines Aufschlags von 62 Basispunkten (0,62 Prozentpunkten). Die erste Zinszahlung erfolge am 3. Dezember 2026, die Laufzeit ende am 3. Juni 2029. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 US-Dollar handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,80% (Stand: 09.06.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,73%. Da die Anleihe in US-Dollar denominiert sei, bestehe für Anleger aus dem Euro-Raum neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko. Moody's bewerte die Goldman Sachs Bank USA mit einem Investment-Grade-Rating von A1. (News vom 11.06.2026) (12.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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