Zürich - Die Verhandlungen über eine Befriedung des Nahost-Konflikts stehen angeblich vor einem Durchbruch. Nun ist es aber nicht nur US-Präsident Donald Trump, der ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht stellt, diesmal spricht auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Die Börsen reagieren mit einem Freudensprung. Davor hatte Trump gemäss einer CNN-Auswertung nicht weniger als 39 Mal von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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