Die Amazon-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert und seit dem Allzeithoch zeitweise mehr als -15% verloren. Trotz der Schwäche zeigt sich im Bereich wichtiger Unterstützungen wieder Kaufinteresse. Gleichzeitig bleiben viele Analysten für die langfristige Entwicklung optimistisch. Amazon investiert weiter Milliarden in KI und eigene Chips Fundamental bleibt Amazon weiterhin einer der spannendsten Technologiewerte weltweit. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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