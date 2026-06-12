Paris/London/Zürich - Die kräftige Erholung im weltweiten Technologiesektor nach der Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran treibt die Börsen am Freitag kräftig an. In Europa erreichte der EuroStoxx 50 am Vormittag mit über 6.200 Punkten ein Rekordhoch. Zuletzt gewann der Leitindex der Euroregion 2,1 Prozent auf 6.185 Punkte. Ausserhalb des Euroraums stieg der Schweizer SMI um 1,5 Prozent auf 13.737 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 1,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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