Der neue Smartfox Pro Heater + kombiniert eine 15-stufige Leistungsregelung mit einer Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung in einem System. Er ist sowohl für neue Solaranlagen als auch für Bestandsanlagen geeignet. Das österreichische Unternehmen Dafi stellt unter seiner Marke Smartfox auf der Intersolar Europe 2026 den neuen Photovoltaik-Heizstab Pro Heater + vor. Dieser kombiniert eine 15-stufige Leistungsregelung mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten und einer Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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