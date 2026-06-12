München (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung für den Zinsschritt der EZB fiel einstimmig und war über eine Reihe von Szenarien hinweg solide, so Sandra Rhouma, European Economist - Fixed Income bei AllianceBernstein.Dieser Straffungskurs dürfte sich über das Jahr hin fortsetzen. Zwar hätten weder die Erklärung noch die Pressekonferenz klare Hinweise auf die künftige Geldpolitik geliefert, eine Analyse der Szenarien deute jedoch klar darauf hin, dass die europäischen Währungshüter ihren Kurs weiter moderat restriktiv ausrichten würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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