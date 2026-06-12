Berlin - Nach dem Treffen der Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern am Mittwoch im Kanzleramt ist derzeit noch kein Nachfolgetermin geplant.



Man werde den Dialog zu einzelnen Themen des Treffens fortführen und auch zu gegebener Zeit darüber informieren, in welcher Form diese Gespräche stattfinden, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag. Zwischen der Bundesregierung und wichtigen Playern der Gesellschaft gebe es auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zudem "ständig Kontakte". Nach dem Treffen hieß es von der Bundesregierung noch, dass "weitere Gespräche vereinbart" worden seien.



Hille bekräftigte zudem, dass bei dem Treffen "ein konstruktiver, konzentrierter Austausch in sehr guter Atmosphäre" zustande gekommen sei. "Es war wichtig, das war auch das Ziel für diesen Termin, erstens miteinander ins Gespräch zu kommen, weil die Aufgaben, die vor uns liegen, so groß sind", sagte Hille der dts Nachrichtenagentur. Es sei zudem Ziel bei diesem Termin gewesen, "ein gemeinsames Verständnis von dem zu entwickeln, was vor uns liegt".





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