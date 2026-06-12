Mit Kaliumhydroxid bestückte Proteinkügelchen können effektiv CO2 aus der Luft einfangen. Das neue Verfahren von Forscher:innen der ETH-Zürich hat das Potenzial, günstiger als andere Abscheidemethoden zu sein. Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) haben ein neues Verfahren zur Direct Air Capture (DAC) für die Abscheidung von CO2 aus der Luft präsentiert. Eine Gruppe um den Materialwissenschaftler Raffaele Mezzenga, Professor am Departement Gesundheitswissenschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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