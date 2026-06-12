Der SAX Power Home Manager ist ein Heim-Energiemanagementsystem (HEMS), das überschüssigen Photovoltaik-Strom gezielt an flexible Verbraucher wie Wärmepumpen oder E-Autos leitet. Das HEMS gibt es in zwei Varianten. Die SAX Power GmbH erweitert das Portfolio um zwei zentrale Steuerungseinheiten, die Photovoltaik-Anlagen, Speicher und Verbraucher in einem integrierten System zusammenführen sollen. Ziel ist es, den Photovoltaik-Eigenverbrauch zu optimieren und gleichzeitig die zunehmende Komplexität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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