Dax legt zu - Anleger blicken auf SpaceX

Der Dax zeigt sich zum Wochenschluss freundlich, während der EuroStoxx 50 unter Druck steht. An den US Börsen tendieren Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 im frühen Handel schwächer. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Asien ebenfalls im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Fokus steht weiter die Entwicklung im Nahen Osten. US Präsident Donald Trump stellte kurzfristig ein mögliches Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht und nahm zuvor angekündigte Angriffe zurück. Die Märkte reagierten prompt mit fallenden Ölpreisen und einer höheren Nachfrage nach Aktien. Zudem richten Anleger den Blick auf Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich. Die zweiten Schätzungen bestätigten die bisherigen Werte und lieferten damit keine neuen Impulse für die Zinserwartungen in der Eurozone.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten steh Fraport im Fokus. Die Aktie legte vorbörslich deutlich zu, nachdem der Flughafenbetreiber für Mai steigende Passagierzahlen gemeldet hatte. Trotz der Spannungen im Nahen Osten erhöhte sich das Fluggastaufkommen in Frankfurt spürbar; ein Signal für weiterhin robuste Reisetätigkeit zum Beginn der Sommerperiode.

Gefragt zeigt sich auch FlatexDEGIRO. Die Papiere des Onlinebrokers profitieren von verstärktem Anlegerinteresse im europäischen Plattformgeschäft. Marktteilnehmer verweisen auf die Aussicht auf anhaltend hohe Handelsaktivität sowie auf das dynamische Wachstum im Brokeragegeschäft.

International steht heute vor allem Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) im Mittelpunkt. Das Börsendebüt des Raumfahrtkonzerns entwickelt sich zum größten IPO der Geschichte und gilt zugleich als Stimmungstest für den gesamten Technologie und KI Sektor. Das Unternehmen bringt rund 555 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 Dollar an den Markt und erreicht damit auf Anhieb eine Bewertung von knapp 1,8 Billionen Dollar. Damit wäre SpaceX an der Börse wertvoller als Konzerne wie Meta.

Anleger setzen dabei vor allem auf die langfristigen Wachstumschancen des Starlink Geschäfts, das inzwischen Millionen Kunden weltweit zählt und den wichtigsten Umsatztreiber des Konzerns darstellt. Gleichzeitig fließen weiterhin Milliardenbeträge in die Entwicklung der Rakete Starship, die künftig die Kosten für Raumtransporte deutlich senken soll. Trotz hoher Verluste sorgt genau diese Kombination aus Raumfahrt, Satelliteninternet und KI Infrastruktur derzeit für erhebliche Fantasie am Markt. Investoren spekulieren zunehmend darauf, dass SpaceX langfristig eine zentrale Rolle beim Aufbau globaler KI und Dateninfrastruktur einnehmen könnte.

UniCredit wird sehr zeitnah nach der Erstnotiz Hebelprodukte auf SpaceX anbieten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bear UN9C9J 25245,075213 Punkte 31,63 5,48 DAX Bull HD0U3S 18345,296728 Punkte 3,89 64,12 DAX Bear UG2UNK 25647,869103 Punkte 22,84 9,64 DAX Bull UG590X 22026,220782 Punkte 9,63 26,89 DAX Bear UG31HQ 26508,475638 Punkte 13,33 18,04

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.06.2026; 10:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Applied Materials Inc. Call UN0T4N 17,38 450,00 USD 2,08 16.06.2027 DAX Call UG7GJC 3,97 26000,00 Punkte 19,9 18.09.2026 S&P 500 Put UG9R8W 3,08 7500,00 Punkte 9,44 18.12.2026 ASML Holding N.V. Call UN3FP2 9,94 1900,00 EUR 5,52 16.09.2026 adidas AG Call UN64VL 4,85 140,00 EUR 3,08 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.06.2026; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Siemens Energy AG Long UN4575 7,51 98,021434 EUR 3 Open End DAX Long UN8CDB 7,35 23244,574112 Punkte 25 Open End Nasdaq-100 Short UN83RF 1,29 30623,300766 Punkte 25 Open End Nasdaq-100 Short UN7CL9 4,59 34353,876667 Punkte 6 Open End DAX Short UN8H4A 8,36 25823,103797 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.06.2026; 10:50 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.