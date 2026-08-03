Es ist längst keine Neuigkeit mehr, dass SpaceX überbewertet ist und der Aktienpreis reine Fantasie des Jahres 2030 widerspiegelt. Dennoch sind sich selbst die Großinvestoren einig, dass SpaceX in jedes Depot gehört. Sie sind sich des Wachstums sicher. Morgen stehen die aller ersten Quartalszahlen an, auf die alle gebannt schauen. Obendrauf endet am 6. August die Haltefrist für SpaceX-Insider. Erst da wird sich zeigen, ob die Firma das Vertrauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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