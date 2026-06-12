Positive Analystenstimmen verleihen der Aktie von FlatexDEGIRO Rückenwind. Die Experten von Barclays haben die Beobachtung des Online-Brokers mit der Einstufung "Overweight" aufgenommen und sehen den fairen Wert der Aktie bei 41 Euro. Besonders hervorgehoben wird die im europäischen Wettbewerbsvergleich überdurchschnittliche Dynamik beim Gewinnwachstum.



Dem Unternehmen spielt derzeit das volatile Marktumfeld in die Karten. Geopolitische Unsicherheiten, Inflationsrisiken sowie die weiterhin uneinheitliche Konjunkturentwicklung sorgen für eine hohe Handelsaktivität an den Börsen und damit für steigende Transaktionsvolumina.



Darüber hinaus arbeitet FlatexDEGIRO an zusätzlichen Wachstumstreibern. Geplant ist unter anderem der Ausbau des Angebots an ETF- und Aktiensparplänen sowie eine stärkere Positionierung im Kryptohandel. Damit sollen bestehende Kunden intensiver an die Plattform gebunden und gleichzeitig neue Anlegergruppen gewonnen werden.



Auch bei der Effizienz setzt das Management an. Durch die Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur sollen Skaleneffekte realisiert werden. Im Kundenservice sollen zudem verstärkt Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommen, um Prozesse zu automatisieren und die Profitabilität weiter zu verbessern.



Damit bestätigten die Anlaysten unsere Kaufempfehlung in Actien-Börse 24/2026 vor zwei Tagen. Danke der Analystenweihen liegt unsere Empfehlung nach zwei Tagen prozentual knapp zweistellig im Plus.





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