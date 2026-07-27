FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Online Broker habe dank starker Handelsaktivitäten, verbesserter Monetarisierung und stabiler Zinserträge das zweite Rekordquartal in Folge gemeldet, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe eine straffe Kostenkontrolle das Umsatzwachstum in ein überproportionales Gewinnwachstum umgewandelt./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000FTG1111
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