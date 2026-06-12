Die Aktie von Novo Nordisk hat sich in den vergangenen Tagen wieder leicht nach oben gearbeitet. Ein wichtiges charttechnisches Signal steht allerdings noch aus. Auf fundamentaler Seite hat das Unternehmen zuletzt aber einen weiteren Erfolg erzielen können.• In Großbritannien wurde die Wegovy-Pille als erste tägliche Abnehm-Tablette Europas zugelassen.• Zugelassen ist Semaglutid für Erwachsene mit Adipositas ab BMI 30 sowie für Übergewichtige mit Begleiterkrankungen.• Die OASIS-4-Studie zeigte einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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