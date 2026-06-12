J.P. Morgan Asset Management bietet nun auch für das gesamte globale Universum inklusive Schwellenländer einen aktiven ETF mit Nachhaltigkeitsfokus an: Mit dem JPMorgan ETFs ICAV - All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF (Ticker: JPAW) wächst die Palette der nach dem Pariser Klimaschutzabkommen gemanagten aktiven ETFs auf fünf Regionen; die gesamte Research-Enhanced-Index-Reihe umfasst nun 15 verschiedene Bausteine. Nach Fusion mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Fund beträgt das Startkapital für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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