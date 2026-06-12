Seit Jahresbeginn stehen die Aktien rund um Künstliche Intelligenz bei vielen Anlegerinnen und Anlegern wieder im Mittelpunkt. Im Fokus der Anleger standen Hardware- und Halbleiterwerte, getrieben von wachsender Nachfrage nach Rechenleistung, massiven Investitionen und überzeugenden Gewinnen der Schlüsselspieler. Und auch bei der nun startenden Fußball-Weltmeisterschaft blicken viele gespannt auf die Favoriten. Doch auf dem Rasen gilt ebenso wie an der Börse: "Eine starke Vorrunde reicht nicht für den Titel. Entscheidend ist, ob die Favoriten ihre Leistung unter Druck bestätigen können", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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